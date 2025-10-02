Веснина: наконец-то Медведев показал хороший теннис — он составил бы конкуренцию Синнеру

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась об уровне игры, который показал российский теннисист Даниил Медведев на турнире в Пекине (Китай), отметив, что россиянин мог бы составить конкуренцию итальянцу Яннику Синнеру в финале соревнований.

«Наконец-то Даниил Медведев показал хороший теннис в Пекине. У него получилась череда из нескольких побед подряд над крепкими соперниками. Очень надеюсь, что он получил несерьёзную травму. Думаю, Даня составил бы конкуренцию Синнеру в финале — Яннику было бы не так легко. Надеюсь, Медведев выходит из того состояния, когда у него ничего не получалось, и будет находить свою игру и форму. Мы всегда в него верим, ведь он — бывшая первая ракетка мира. У него не могло всё просто так взять и пропасть», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Медведев снялся во время третьего сета полуфинального матча турнира в Пекине с американцем Лёнером Тьеном при счёте 7:5, 5:7, 0:4.