Джокович — о «Мастерсе» в Шанхае: чувствую себя здесь очень желанным гостем

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём отношении к «Мастерсу» в Шанхае, отметив, что всегда чувствует большую поддержку во время турнира.

– В 2008 году вы выиграли свой первый «Мастерс» в Шанхае. После вы побеждали здесь ещё четыре раза. Расскажите о своём успехе здесь за все эти годы.

– За все эти годы это был удивительный турнир для меня. Как вы упомянули, в 2008 году я выиграл свой первый «Мастерс». Помимо «Шлема», который я взял в том году, это был мой самый большой трофей. Я находился на седьмом небе от счастья.

С тех пор я получаю невероятную поддержку в Китае — как в Пекине, так и в Шанхае. Мне просто нравится возвращаться и играть здесь перед зрителями, которые всегда дарят мне потрясающую энергию, отличную атмосферу. Каждая тренировка здесь ощущается как матч — с таким количеством людей, которые приходят, кричат, показывают свою поддержку, любовь и страсть к тому, чем я занимаюсь.

Я чувствую себя здесь очень желанным гостем, и, честно говоря, именно это — главная причина, почему я решил сюда приехать. Мне просто хорошо здесь играть, чувствую себя как дома. Наверное, нигде в мире, кроме моей страны, я не получаю такой поддержки, – сказал Джокович на пресс-конференции перед турниром в Шанхае.