Джокович рассказал, влияет ли формат турнира на его успех в матчах с Синнером и Алькарасом

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, насколько меняются его шансы на победу в матчах с итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом в зависимости от формата турнира.

– Как вы знаете, болельщики любят ваше межпоколенческое соперничество с Янником и Карлосом. После полуфинала US Open вы сказали, что очень тяжело играть с ними пять сетов. А три сета? Чувствуете ли вы, что у вас больше шансов? И, кроме физики, есть ли ещё отличия между встречами из трёх и пяти сетов?
– Физика — это, логично, главный фактор в формате до двух побед в сетах, в отличие от до трёх побед. Но всё связано и с ментальной частью, и с самим теннисом. Если ты физически не готов на 100% против этих парней, ты чувствуешь, что чуть-чуть медленнее, и это влияет на всю игру: на розыгрыши, на разные аспекты матча.

Вот почему я сказал это после US Open. Я действительно чувствовал, что играть пять сетов против них на поздних стадиях турнира — это очень сложно для меня. Я прихожу туда не таким свежим, как они в полуфинале. И это нормально. Это биологический факт, с которым мне нужно смириться.

Тем не менее я продолжаю работать максимально усердно в тех условиях, что есть, чтобы бросить им вызов или в первую очередь себе самому. В трёхсетовых матчах, где турнир длится примерно неделю, у меня больше шансов выиграть титул или показать хороший результат, чем на «Мастерсах», которые длятся почти две недели, – сказал Джокович на пресс-конференции турнира в Шанхае.

Джокович рассказал, что он считает своим «тайным удовольствием»
