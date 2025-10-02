Скидки
«Очень особенный турнир». Синнер — о «Мастерсе» в Шанхае

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился своими ожиданиями от старта на «Мастерсе» в Шанхае.

«Конечно, приятно вернуться сюда. Это очень особенный турнир, к тому же последний в Азии в этом году. Отлично снова приехать сюда.

Условия, конечно, сильно отличаются от Пекина. У меня была только одна тренировка, чтобы подготовиться, но посмотрим. Первый матч всегда очень трудный, никогда не знаешь, что произойдёт. Однако, конечно, я очень рад снова играть здесь, перед шанхайскими болельщиками», – сказал Синнер во время пресс-конференции в Шанхае.

«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.

