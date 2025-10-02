Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: результаты матчей 2 октября

Сегодня, 2 октября, в Шанхае (Китай) прошли матчи первого круга турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч второго игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай). Первый круг. Результаты матчей 2 октября:

Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Теренс Атман (Франция) – 4:4, отказ Атмана;

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Нуну Боржеш (Португалия) – 6:7 (5:7), 6:7 (5:7);

У Ибин (Китай) – Далибор Сврчина (Чехия) – 5:7, отказ Ибина;

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Юго Бланше (Франция) – 6:4, 6:2;

Дженсон Бруксби (США) – Джеймс Кент Троттер (Япония) – 7:6 (7:2), 6:1;

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Кристофер O'Коннелл (Австралия) – 2:6, 4:6;

Райлли Опелка (США) – Бенжамен Бонзи (Франция) – 6:7 (2:7), 4:6;

Камиль Майхшак (Польша) – Итан Куинн (США) – 6:3, 6:4;

И Чжоу (Китай) – Йеспер де Йонг (Нидерланды) – 7:6 (7:1), 2:6, 6:7 (1:7);

Артур Казо (Франция) – Педро Мартинес-Портеро (Испания) – 6:3, 3:6, 7:5;

Валентен Руае (Франция) – Мариано Навоне (Аргентина) – 3:6, 6:4, 6:4;

Маркос Гирон (США) – Алехандро Табило (Чили) – 4:6, 3:6;

Маккензи Макдональд (США) – Кентен Алис (Франция) – 3:6, 2:6;

Александр Ковачевич (США) – Цзюнчэн Шан (Китай) – 4:6, 6:3, 3:6;

Артур Риндеркнеш (Франция) – Хамад Меджедович (Сербия) – 6:7 (3:7), 1:0 отказ Меджедовича;

Маттео Арнальди (Италия) – Рэи Сакамото (Япония) – 7:6 (7:4), 6:4;

Бу Юньчаокэтэ (Китай) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.

«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.