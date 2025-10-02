Скидки
Теннис

Джокович: играю в теннис не только ради трофеев, есть и другие причины

Джокович: играю в теннис не только ради трофеев, есть и другие причины
24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему он продолжает играть в теннис.

«Кроме тех матчей, что я проиграл двум лучшим игрокам мира, я считаю, что показал очень хороший теннис на турнирах «Большого шлема», выходил в полуфиналы каждого из них. Это говорит об уровне и стабильности, и, конечно, я этим доволен. Но во мне всегда живёт победитель, который хочет быть лучшим. Мне посчастливилось испытать величайшие моменты в этом спорте за 20 лет карьеры.

И да, неприятно уступать в больших матчах сильнейшим игрокам мира, однако это не останавливает меня. Я играю в теннис не только ради трофеев. Есть и другие причины, почему я продолжаю. Одна из них — это любовь и поддержка по всему миру. И надежда, что моё участие в крупных турнирах поможет росту тенниса как спорта. Это меня мотивирует. У меня мурашки по коже каждый раз, когда я выхожу на корт и слышу, как люди скандируют моё имя. Это прекрасное чувство», – сказал Джокович на пресс-конференции турнира в Шанхае.

