«Пока не уверен». Джокович — об участии в Итоговом турнире АТР в Турине

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём возможном участии на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине (Италия).

«У меня был успех там в последние годы, я выиграл его дважды. Надеюсь, смогу снова выступить, но посмотрим. Я больше не строю долгосрочных планов. Как говорил в Нью-Йорке, после Шанхая единственный турнир, на который я точно заявлен, это Афины. А вот по поводу Турина пока не уверен», – сказал Джокович на пресс-конференции турнира в Шанхае.

38-летний Джокович идёт на четвёртом месте в Чемпионской гонке. Итоговый турнир АТР пройдёт с 9 по 16 ноября.