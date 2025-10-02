Дементьева — о Гауфф: пока её выручает отличная физическая форма

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Елена Дементьева высказалась об игре американки Кори Гауфф, отметив, что она находится в хорошей физической форме.

«Меня удивило, что она выбрала специалиста по подаче, потому что, на мой взгляд, ей гораздо важнее поработать над своим форхендом. Физически она, конечно, очень хорошо развита. Пока её выручает отличная физическая форма, но есть важные моменты, которые нужно исправить. Меня удивляет, что она говорит о большом количестве двойных ошибок, однако в игре это особо не бросается в глаза. Она выигрывает турниры «Большого шлема» даже с этим. А когда у неё случаются двойные, вопрос скорее в том — это психологическая или физическая проблема? Не могу сказать, что связываю это с техникой», – приводит слова Дементьевой We Love Tennis.

Гауфф принимает участие в розыгрыше турнира WTA-1000 в Пекине. В полуфинале соревнований она сыграет с соотечественницей Амандой Анисимовой.