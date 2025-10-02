Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: расписание матчей 3 октября

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: расписание матчей 3 октября
Комментарии

3 октября в Пекине (Китай) пройдёт очередной игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных встреч турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. 1/4 финала. Расписание матчей 3 октября (время московское):

  • 10:00. Сонай Картал (Великобритания) – Линда Носкова (Чехия, 26);
  • 13:00. Эмма Наварро (США, 16) – Джессика Пегула (США, 5).

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем соревнований является американка Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.

Сетка турнира в Пекине
Календарь турнира в Пекине
Материалы по теме
«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы
«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android