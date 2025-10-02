«Это была цель». Анисимова — о победе над Паолини

Американская теннисистка Аманда Анисимова (четвёртая ракетка мира) прокомментировала свою победу над итальянкой Жасмин Паолини (восьмое место в мировом рейтинге) в матче четвертьфинала турнира в Пекине. Победа Анисимовой над Паолини обеспечила американке первый в её карьере отбор на Итоговый турнир WTA.

«Это была цель, которую я поставила себе в начале года. Я думаю, это стало одной из немногих выполненных целей, поэтому я очень взволнована и очень настроена на то, чтобы продолжать здесь. Мне нравится играть в Пекине, жду не дождусь полуфинала.

Паолини — сильный соперник. Я с ней давно не играла, и сегодня у меня всё получилось», — приводит слова Анисимовой официальный сайт WTA.

В полуфинале Открытого чемпионата Китая Аманда Анисимова сразится с третьей ракеткой мира представительницей США Кори Гауфф, одолевшей в 1/4 турнира немку Еву Лис.