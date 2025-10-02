«Вдохновение». Джокович рассказал, как на него влияет поддержка семьи

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, насколько для него важна поддержка семьи.

– Вы ясно обозначили свои цели на данном этапе карьеры. А дома ваши дети, которые уже подросли, что думают? Они говорят: «Папа, выиграй ещё один» или им уже достаточно?

– Мой сын играет в теннис и следит за всем. Он очень просился поехать со мной в Китай. Он вообще хочет ездить со мной везде, однако у него школа, и это не так просто. Но он очень любит теннис.

Моя семья — жена и дети — мои главные болельщики. Когда они на трибунах, вы видите, как они поддерживают меня, как страстно переживают за каждый розыгрыш. Для меня видеть их в зале — это вдохновение. Однако в то же время дети не могут жить жизнью папы, у них должна быть своя. Я стараюсь поддерживать их и быть рядом. Но они верят в меня, для них я всегда лучший. И когда я сам начинаю сомневаться, они напоминают мне, чего я уже добился и что они верят, что я могу снова. Это очень важно для меня, – сказал Джокович во время пресс-конференции турнира в Шанхае.