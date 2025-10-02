Скидки
Джокович — о матче-реванше с Синнером в Шанхае: надеюсь, у меня будет шанс

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, хочет ли он взять реванш за поражение в прошлогоднем финале «Мастерса» в Шанхае у итальянца Янника Синнера. В финале розыгрыша прошлого года Джокович уступил Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

– Не хотели бы вы сыграть реванш против Янника Синнера?
– Я бы с удовольствием сыграл против Янника. Это означало бы, что я дошёл до полуфинала (смеётся), а это было бы отлично. Посмотрим. В последнее время он побеждал в большинстве наших встреч. В прошлом году мы играли финал здесь, это был хороший матч. Надеюсь, у меня будет ещё шанс, – сказал Джокович на пресс-конференции «Мастерса» в Шанхае.

«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.

