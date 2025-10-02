Джокович — о матче-реванше с Синнером в Шанхае: надеюсь, у меня будет шанс

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, хочет ли он взять реванш за поражение в прошлогоднем финале «Мастерса» в Шанхае у итальянца Янника Синнера. В финале розыгрыша прошлого года Джокович уступил Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

– Не хотели бы вы сыграть реванш против Янника Синнера?

– Я бы с удовольствием сыграл против Янника. Это означало бы, что я дошёл до полуфинала (смеётся), а это было бы отлично. Посмотрим. В последнее время он побеждал в большинстве наших встреч. В прошлом году мы играли финал здесь, это был хороший матч. Надеюсь, у меня будет ещё шанс, – сказал Джокович на пресс-конференции «Мастерса» в Шанхае.

«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.