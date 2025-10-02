Джокович — об изменении продолжительности «Мастерсов»: с самого начала был против этого

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о календарях АТР и WTA, которые ранее были раскритикованы со стороны топ-игроков мужского и женского тура.

– Согласны ли вы с критикой календаря, которую на этой неделе высказывали Алькарас, Швёнтек и Кори Гауфф?

– Я лично выступал против расширения «Мастерсов» по дням. С самого начала был против. Даже когда я был президентом Совета игроков, я это говорил. Считаю, для игроков это не очень хорошо.С одной стороны, в моём возрасте дополнительные дни между матчами полезны. Но в целом для большинства игроков это лишь отнимает свободные дни в календаре. Поэтому я не поддерживал эту идею.

Я понимаю выгоду турниров, однако как игрок никогда это не приветствовал. Так что я сочувствую тем, кто сейчас жалуется — они, видимо, начинают понимать, что это не так здорово, – сказал Джокович во время пресс-конференции турнира в Шанхае.