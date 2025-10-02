Скидки
«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: расписание матчей 3 октября

«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: расписание матчей 3 октября
Завтра, 3 октября, продолжится турнир категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай). Второй круг. Расписание встреч на 2 октября (время московское):

  • 4:00. Артур Риндернеш (Франция) – Алекс Михельсен (США, 28);
  • 7:30. Бен Шелтон (США, 6) – Давиф Гоффен (Бельгия);
  • 7:30. Фрэнсис Тиафо (США, 25) – Янник Ханфман (Германия, Q);
  • 7:30. Бенжамен Бонзи (Франция) – Габриэль Диалло (Канада, 31);
  • 9:00. Лёнер Тьен (США) – Миомир Кецманович (Сербия);
  • 9:00. Уго Умбер (Франция, 21) – Джордан Томпсон (Австралия);
  • 9:00. Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) – Адриан Маннарино (Франция);
  • 9:00. Себастьян Баэс (Аргентина) – Хольгер Руне (Дания, 10);
  • 10:30. Маттия Белуччи (Италия) – Томаш Махач (Чехия, 20);
  • 10:30. Лука Нарди (Италия) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, 32);
  • 12:00. Хауме Мунар (Испания) – Флавио Коболли (Италия, 22);
  • 12:00. Александр Бублик (Казахстан, 14) – Валентен Вашеро (Франция, Q);
  • 12:00. Зизу Бергс (Бельгия) – Каспер Рууд (Норвегия, 11);
  • 12:00. Таллон Грикспор (Нидерланды, 27) – Дженсон Бруксби (США, SR);
  • 13:30. Марин Чилич (Хорватия) – Новак Джокович (Сербия, 4);
  • 15:00. Тейлор Фриц (США, 5) – Фабиан Марожан (Венгрия).
