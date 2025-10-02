«Игроки недостаточно объединены». Джокович — об изменениях теннисного календаря

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о том, насколько консолидированно выглядят мужской и женский туры в вопросах изменения теннисного календаря.

«Я говорю об этом много лет. Больше 15 лет назад я говорил, что нам нужно объединиться и перестроить календарь. Ещё до того, как была принята 30-летняя программа расширения «Мастерсов». Это очень длинная и сложная тема. Я не хочу звучать так, будто я за или против, потому что тут много нюансов. В теннисе за последние десятилетия сложилась монополия, и многие не хотят менять систему ради благополучия игроков, а действуют в своих интересах. Это понятно с точки зрения бизнеса. Но как игрок, выступающий на высочайшем уровне более 20 лет, я могу сказать: игроки недостаточно объединены. Они не участвуют активно, когда это нужно. Они жалуются, а потом уходят. Потом снова возвращаются с претензиями. Однако чтобы что-то изменилось, нужно самому вкладывать время и силы — не агенту, не команде, не родителям, а самому игроку. Надо понять систему, разобраться, что можно изменить ради интересов игроков.

Для этого особенно топ-игроки должны сесть, засучить рукава и реально включиться. Потому что выступления в прессе — это хорошо, но они ничего не меняют. Я знаю это из собственного опыта. Поэтому тема сложная и нерешённая», – сказал Джокович на пресс-конференции турнира в Шанхае.