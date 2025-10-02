«Сложно играть со своими». Дементьева — о матчах с россиянками

Олимпийская чемпионка по теннису (2008) Елена Дементьева рассказала, почему матчи с россиянками во время карьеры считались для неё психологически наиболее сложными.

— Елена, а у вас были какие-то теннисистки, против которых вы очень не любили играть?

— Нет, у меня нет таких воспоминаний, что с кем-то мне не нравилось. Наоборот, были теннисистки, с кем мне нравилось играть, в том числе с Сереной Уильямс, хотя многие её боялись. Мне всегда было с ней интересно, и я, можно сказать, ждала этих встреч. Сложно играть со своими, потому что ты хорошо знаком, и какие-то личные отношения все равно сказываются на игре, очень сложно от этого абстрагироваться, сложно себя настраивать, но на то мы и профессионалы, что всё равно мы входим в игру, мы забываем, начинается борьба.

У нас на Итоговом чемпионате из 10 восемь было русских, поэтому на каждом турнире один-два матча мы регулярно встречались друг с другом. И, конечно, это было ещё то испытание, — сказала Дементьева в выпуске YouTube-шоу «Хардкорт».