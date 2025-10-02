Маю — о календаре Алькараса: меня тревожит ритм, который он сам себе навязывает

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде француз Николя Маю поделился мнением о том, насколько может повлиять на физическое состояние испанца Карлоса Алькараса слишком насыщенный календарь в концовке сезона.

«С момента US Open он не сбавлял оборотов. Единственное, что меня тревожит — это ритм, который он сам себе навязывает: он выигрывает US Open, затем едет на Кубок Лэйвера, потом — на азиатское турне, потом — на Six Kings Slam, далее будут «Мастерс» в Париже, Итоговый турнир АТР, Кубок Дэвиса.

Очень много турниров подряд. Нужно быть осторожным, чтобы не заплатить за это в конце сезона», – приводит слова Маю Tennis 365.