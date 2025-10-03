Гауфф высказалась о конфликте руководства и игроков в WNBA

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о конфликте между игроками и руководством Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Ранее баскетболистка «Миннесоты Линкс» Нафиса Коллье на пресс-конференции по случаю окончания сезона обвинила руководство лиги в низких зарплатах игроков и в сведении личных счётов с баскетболистками.

– Ты видела видео Нафисы Коллье?

– Да.

– Какова была твоя реакция? Мы видели это и в женском футболе — всё чаще, особенно в женском спорте, спортсменки вынуждены сами отстаивать свои права. В твоём случае как звезды тенниса человека с хорошим влиянием как ты находишь баланс между тем, чтобы, как в её ситуации, открыто критиковать лигу, и тем, чтобы тихо работать над изменениями за кулисами?

– Я знаю, что они много делали за кулисами, девушки из WNBA, особенно она. Я встретила её на Unrivaled (женская баскетбольная лига 3х3. – Прим. «Чемпионата»). Я с ней об этом не разговаривала. Мой агент в то время немного говорил с её мужем о некоторых моментах. Знаю, что они оба работали над этим за кулисами. Знаю, что многие игроки лиги сталкиваются с реальными проблемами. Думаю, для меня это было очень смелое заявление. Я считаю, что она сделала это именно потому, что её не слышали за кулисами. К сожалению, иногда людям не нравится, когда их выставляют в плохом свете. Иногда нужно сделать такой шаг, – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Пекине.