Дементьева и Кафельников прокомментировали нынешний уровень юниорского тенниса в России

Олимпийские чемпионы в теннисе Евгений Кафельников и Елена Дементьева прокомментировали текущий уровень выступлений российских теннисистов-юниоров в мужском и женском одиночных разрядах.

Кафельников: Я не так давно смотрел статистику. У нас в первой десятке в середине 2000-х годов было шесть девочек, это говорило о том, что женский теннис в России был вообще на пике своей популярности, с девочками считались, и, наверное, за счёт этого багажа играют сейчас.

— А реально сейчас выйти на тот же уровень, чтобы российские теннисистки точно так же заставляли нас гордиться?

Кафельников: Тут должна быть здоровая конкуренция. А откуда она должна взяться? Во-первых, Лена [Дементьева] не даст соврать, всё, безусловно, трансформируется с юниорского тенниса и идёт потом постепенно. В своё время девочки очень, я уверен, конкурируют друг с другом на детских и юношеских соревнованиях, знают друг друга с самого подросткового возраста: одна тянула за собой другую и так далее. Была такая вот цепочка, которая помогала развивать теннис. Сейчас, наверное, становится всё намного тяжелее, потому что конкуренция объективно немножко падает, но это всё идёт кругами. Рано или поздно это всё вернется, и может быть, лет через пять, через 10 появятся вновь теннисистки, которые будут тянуть друг дружку.

Дементьева: Мне кажется, ты больше про юношей говоришь, потому что у девочек очень высокая конкуренция, и вообще уровень детского тенниса в России очень высокий. Да, мы действительно форсируем тренировочный процесс, хотим всё сразу, быстрее.

По детям всегда хорошо выступали и сейчас выступаем, у нас очень много хороших результатов. Если вспомнить, ещё совсем недавно у нас была Алина Корнеева, первая юниорка в мире — это очень большое достижение. Она играла в одной сборной с Мирой Андреевой, сейчас тоже пробивается на тур. Поэтому девочек много хороших, и конкуренция всегда была. Вот с ребятами, конечно, сейчас, может быть, не так обстоят дела.

Кафельников: К сожалению, не на ком расти, нет сейчас таких звёзд, которые достойным образом выступают на европейском [уровне]. И по определению они не могут сейчас видеть, как их потенциальные соперники развиваются, как они играют на турнирах, какие матчи, где их уровень. Но они молодцы, стараются, выжимают максимум, ездят по возможности на соревнования. Это очень большой объём работы, и я очень горжусь тем, как наши юниоры сейчас справляются с данной ситуацией, непростой, безусловно, — сказали теннисисты в выпуске YouTube-шоу «Хардкорт».