«Печальная реальность». Швёнтек отреагировала на сообщения хейтеров в соцсетях
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек отреагировала на сообщения хейтеров в социальных сетях после завершения турнира WTA-1000 в Пекине (Китай), в котором полька проиграла в матче четвёртого круга американке Эмме Наварро со счётом 4:6, 6:4, 0:6.
Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 14:10 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0
|
|4
|6
Эмма Наварро
Э. Наварро
«В наши дни это печальная реальность в мире спорта. Боты, ставки, но также и так называемые «фанаты». Это заслуживает размышлений, тем более что приближается Всемирный день психического здоровья», – написала Швёнтек на своей странице в социальной сети.
За выход в полуфинал турнира в Пекине Эмма Наварро поспорит с соотечественницей Джессикой Пегулой.
