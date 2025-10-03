Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Печальная реальность». Швёнтек отреагировала на сообщения хейтеров в соцсетях

«Печальная реальность». Швёнтек отреагировала на сообщения хейтеров в соцсетях
Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек отреагировала на сообщения хейтеров в социальных сетях после завершения турнира WTA-1000 в Пекине (Китай), в котором полька проиграла в матче четвёртого круга американке Эмме Наварро со счётом 4:6, 6:4, 0:6.

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 14:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 0
6 		4 6
         
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

«В наши дни это печальная реальность в мире спорта. Боты, ставки, но также и так называемые «фанаты». Это заслуживает размышлений, тем более что приближается Всемирный день психического здоровья», – написала Швёнтек на своей странице в социальной сети.

За выход в полуфинал турнира в Пекине Эмма Наварро поспорит с соотечественницей Джессикой Пегулой.

Материалы по теме
«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы
«Это как «Оскар». У Светланы Кузнецовой есть всё, чтобы попасть в Зал теннисной славы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android