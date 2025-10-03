«Печальная реальность». Швёнтек отреагировала на сообщения хейтеров в соцсетях

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек отреагировала на сообщения хейтеров в социальных сетях после завершения турнира WTA-1000 в Пекине (Китай), в котором полька проиграла в матче четвёртого круга американке Эмме Наварро со счётом 4:6, 6:4, 0:6.

«В наши дни это печальная реальность в мире спорта. Боты, ставки, но также и так называемые «фанаты». Это заслуживает размышлений, тем более что приближается Всемирный день психического здоровья», – написала Швёнтек на своей странице в социальной сети.

За выход в полуфинал турнира в Пекине Эмма Наварро поспорит с соотечественницей Джессикой Пегулой.