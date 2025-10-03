«Выиграет тот спортсмен, который сильнее». Кафельников — о пятисетовых матчах

Самый титулованный российский теннисист и олимпийский чемпион (2000) Евгений Кафельников высказался о необходимости проведения матчей высокого уровня в пять сетов вместо трёх.

— А насчет пятисетовиков вы что думаете? Последний раз в 2016-м в Рио играли, потом это тоже всё отменили, теперь играем из трех сётов мужские финалы.

— У меня на этот счет своё, может быть, даже радикальное мнение. Я считаю, абсолютно уверен в том, что встречи такого ранга должны играться в пять сетов. Хочешь ты, не хочешь, это финальный матч большого турнира. Раньше, в моё время, когда я играл, все турниры серии «Мастерс», финалы игрались из пяти сетов, и, наверное, это была своя изюминка, потому что в любом случае зрители хотят прийти, посмотреть поединок, который длится более двух часов.

Масса огромных примеров, где игрались обалденные пятисетовые матчи на важных турнирах в Олимпийских играх и на турнирах серии «Мастерс», и все были очень довольны.

Плохо, когда матч скоротечно идёт: 6:1, 6:2 или 6:2, 6:2, в течение часа всё заканчивается, зрители платят огромные деньги за билеты и в конце концов не получают того, на что они рассчитывали.

Я считаю, что пятисетовые встречи всегда доказывают, какой соперник сильнее. Объективно говоря, в матче из трёх сетов два сета ты можешь уступить, в принципе, кому угодно. Но я глубоко убеждён, что в пятисетовом матче всегда выиграет тот спортсмен, который сильнее. Слабый соперник не может выиграть у сильного в пятисетовых встречах, — сказал Кафельников в выпуске YouTube-шоу «Хардкорт».