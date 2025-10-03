Бен Шелтон сенсационно проиграл Гоффену на старте «Мастерса» в Шанхае
Поделиться
Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон неожиданно проиграл в стартовом для себя матче на турнире категории «Мастерс» в Шанхае. В поединке второго круга он встречался с представителем Бельгии, занимающим 63-е место в мировом рейтинге, Давидом Гоффеном. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу бельгийца.
Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 07:40 МСК
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Встреча теннисистов продолжалась 1 час 30 минут. За это время Шелтон выполнил шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного из трёх брейк-пойнтов. На счету Гоффена два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 октября 2025
-
09:59
-
09:54
-
09:41
-
00:50
-
00:47
-
00:27
-
00:09
- 2 октября 2025
-
23:56
-
23:42
-
23:17
-
22:56
-
22:45
-
22:21
-
22:02
-
21:39
-
21:29
-
21:00
-
20:42
-
20:26
-
19:54
-
19:33
-
19:21
-
18:56
-
18:39
-
18:33
-
18:32
-
18:29
-
18:00
-
17:32
-
17:17
-
17:04
-
16:58
-
16:50
-
16:49
-
16:38