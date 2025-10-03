Скидки
Бен Шелтон — Давид Гоффен, результат матча 3 октября 2025, счет 0:2, Мастерс в Шанхае

Бен Шелтон сенсационно проиграл Гоффену на старте «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон неожиданно проиграл в стартовом для себя матче на турнире категории «Мастерс» в Шанхае. В поединке второго круга он встречался с представителем Бельгии, занимающим 63-е место в мировом рейтинге, Давидом Гоффеном. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу бельгийца.

Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 07:40 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен

Встреча теннисистов продолжалась 1 час 30 минут. За это время Шелтон выполнил шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного из трёх брейк-пойнтов. На счету Гоффена два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

