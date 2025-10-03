Бен Шелтон сенсационно проиграл Гоффену на старте «Мастерса» в Шанхае

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон неожиданно проиграл в стартовом для себя матче на турнире категории «Мастерс» в Шанхае. В поединке второго круга он встречался с представителем Бельгии, занимающим 63-е место в мировом рейтинге, Давидом Гоффеном. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу бельгийца.

Встреча теннисистов продолжалась 1 час 30 минут. За это время Шелтон выполнил шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного из трёх брейк-пойнтов. На счету Гоффена два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.