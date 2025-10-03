34-летний Гоффен впервые с 2018 года одержал две победы над игроками из топ-10 за сезон
Представитель Бельгии, занимающий 63-е место в мировом рейтинге, Давид Гоффен одержал вторую победу над игроком из топ-10 за сезон впервые с 2018 года.
Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 07:40 МСК
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Сегодня, 3 октября, во втором круге «Мастерса» в Шанхае он обыграл шестую ракетку мира американца Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4. Ранее Гоффен обыграл Алькараса на турнире категории «Мастерс» в Майами.
В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Гоффен сыграет с канадцем Габриэлем Диалло. Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
