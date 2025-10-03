Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

34-летний Гоффен впервые с 2018 года одержал две победы над игроками из топ-10 за сезон

34-летний Гоффен впервые с 2018 года одержал две победы над игроками из топ-10 за сезон
Комментарии

Представитель Бельгии, занимающий 63-е место в мировом рейтинге, Давид Гоффен одержал вторую победу над игроком из топ-10 за сезон впервые с 2018 года.

Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 07:40 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен

Сегодня, 3 октября, во втором круге «Мастерса» в Шанхае он обыграл шестую ракетку мира американца Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4. Ранее Гоффен обыграл Алькараса на турнире категории «Мастерс» в Майами.

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Гоффен сыграет с канадцем Габриэлем Диалло. Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Материалы по теме
Медведев, Джокович и Рублёв — уже на «Мастерсе» в Шанхае. Расписание турниров октября
Медведев, Джокович и Рублёв — уже на «Мастерсе» в Шанхае. Расписание турниров октября
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android