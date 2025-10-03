34-летний Гоффен впервые с 2018 года одержал две победы над игроками из топ-10 за сезон

Представитель Бельгии, занимающий 63-е место в мировом рейтинге, Давид Гоффен одержал вторую победу над игроком из топ-10 за сезон впервые с 2018 года.

Сегодня, 3 октября, во втором круге «Мастерса» в Шанхае он обыграл шестую ракетку мира американца Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4. Ранее Гоффен обыграл Алькараса на турнире категории «Мастерс» в Майами.

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Гоффен сыграет с канадцем Габриэлем Диалло. Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.