Риндеркнеш — Меджедовичу: больше не испытываю к тебе уважения
54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш повздорил с представителем Сербии Хамадом Меджедовичем после матча первого круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Поединок завершился снятием серба, несмотря на то что он выиграл первый сет — 7:6 (7:3).
Шанхай. 1-й круг
02 октября 2025, четверг. 14:35 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Меджедович. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет, чтобы так себя вести? У меня больше уважения, чем у тебя.
Риндеркнеш. А тебе сколько лет? Я больше не испытываю к тебе уважения. Я же говорил тебе при 4:3, что ты проиграешь этот матч.
При счёте 3:4 в первом сете серб вызывал физиотерапевта из-за волдырей на ноге. При счёте 5:4 он ушёл, чтобы переодеться, так как корт становился скользким от пота. Риндеркнеша возмутило поведение соперника, и он высказал недовольство судье.
