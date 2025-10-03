Риндеркнеш — Меджедовичу: больше не испытываю к тебе уважения

54-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш повздорил с представителем Сербии Хамадом Меджедовичем после матча первого круга на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Поединок завершился снятием серба, несмотря на то что он выиграл первый сет — 7:6 (7:3).

Меджедович. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет, чтобы так себя вести? У меня больше уважения, чем у тебя.

Риндеркнеш. А тебе сколько лет? Я больше не испытываю к тебе уважения. Я же говорил тебе при 4:3, что ты проиграешь этот матч.

При счёте 3:4 в первом сете серб вызывал физиотерапевта из-за волдырей на ноге. При счёте 5:4 он ушёл, чтобы переодеться, так как корт становился скользким от пота. Риндеркнеша возмутило поведение соперника, и он высказал недовольство судье.