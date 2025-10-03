Фрэнсис Тиафо проиграл 150-й ракетке мира во втором круге «Мастерса» в Шанхае
28-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо неожиданно проиграл в стартовом для себя матче на турнире категории «Мастерс» в Шанхае. В поединке второго круга он встречался с представителем Германии, занимающим 150-е место в мировом рейтинге, Янником Ханфманом. Матч завершился со счётом 6:7, 6:2, 6:1 в пользу немца.
Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 07:45 МСК
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|1
|
|6
|6
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 50 минут. За это время Тиафо выполнил пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Ханфмана 19 эйсов, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18.
Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
