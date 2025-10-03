Давид Гоффен прокомментировал победу над Шелтоном на «Мастерсе» в Шанхае

Представитель Бельгии, занимающий 63-е место в мировом рейтинге, Давид Гоффен прокомментировал выход в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае. Во втором раунде он обыграл шестую ракетку мира американца Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

«С самого начала я начал очень хорошо справляться со своими ударами. Я рано сделал брейк, очень хорошо подавал, как и в первом круге. Мне удалось реализовать всего пару брейк-пойнтов. Но я подавал очень хорошо, а моя игра на приёме была ключевым фактором в давлении на Бена. Так что я действительно счастлив», — сказал Гоффен после матча.

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Гоффен сыграет с канадцем Габриэлем Диалло. Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.