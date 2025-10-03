Скидки
Теннис

Фрэнсис Тиафо проиграл пять матчей подряд

Фрэнсис Тиафо проиграл пять матчей подряд
28-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо потерпел пятое поражение подряд. Свою последнюю победу он одержал в августе на турнире US Open — 2025.

Сегодня, 3 октября, Тиафо неожиданно проиграл в стартовом для себя матче на турнире категории «Мастерс» в Шанхае. В поединке второго круга он встречался с представителем Германии, занимающим 150-е место в мировом рейтинге, Янником Ханфманом. Матч завершился со счётом 6:7, 6:2, 6:1 в пользу немца.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

