Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это настоящий вызов для него». Ноулз — о продолжении Джоковичем карьеры

«Это настоящий вызов для него». Ноулз — о продолжении Джоковичем карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде и четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Марк Ноулз высказался насчёт карьерных перспектив сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Я слышал, что Джокович планирует играть в 2026 и 2027 годах. Ясно, что он вовсе не думает об уходе. Ему нравятся вызовы, он продолжает верить в себя. Очевидно, что он сфокусирован на том, чтобы выиграть свой 25-й титул «Большого шлема», а на других турнирах нам бы не следовало ждать от него чего-то сверхъестественного.

Не думаю, что каждый теннисист способен найти мотивацию для того, чтобы продолжать играть после всех завоёванных трофеев, но он — да. Для тех, кто страстно увлечён теннисом, его решение продолжать играть очень важно, потому что всем нравится, что лучший играет вечно. Никто ещё не побеждал время, но он к этому близок. Он борется со временем.

Уверен, что, когда он увидит мнение экспертов о том, что он не способен обыграть Алькараса или Синнера, он будет дополнительно замотивирован. Это настоящее испытание для него. Поэтому, без сомнений, он лучший теннисист всех времён. Он всего добился, всё завоевал», — приводит слова Ноулза Punto de Break.

Материалы по теме
Медведев, Джокович и Рублёв — уже на «Мастерсе» в Шанхае. Расписание турниров октября
Медведев, Джокович и Рублёв — уже на «Мастерсе» в Шанхае. Расписание турниров октября
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android