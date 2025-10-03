«Это настоящий вызов для него». Ноулз — о продолжении Джоковичем карьеры

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде и четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Марк Ноулз высказался насчёт карьерных перспектив сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Я слышал, что Джокович планирует играть в 2026 и 2027 годах. Ясно, что он вовсе не думает об уходе. Ему нравятся вызовы, он продолжает верить в себя. Очевидно, что он сфокусирован на том, чтобы выиграть свой 25-й титул «Большого шлема», а на других турнирах нам бы не следовало ждать от него чего-то сверхъестественного.

Не думаю, что каждый теннисист способен найти мотивацию для того, чтобы продолжать играть после всех завоёванных трофеев, но он — да. Для тех, кто страстно увлечён теннисом, его решение продолжать играть очень важно, потому что всем нравится, что лучший играет вечно. Никто ещё не побеждал время, но он к этому близок. Он борется со временем.

Уверен, что, когда он увидит мнение экспертов о том, что он не способен обыграть Алькараса или Синнера, он будет дополнительно замотивирован. Это настоящее испытание для него. Поэтому, без сомнений, он лучший теннисист всех времён. Он всего добился, всё завоевал», — приводит слова Ноулза Punto de Break.