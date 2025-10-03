Аргентинец Баэс проиграл Хольгеру Руне во втором круге «Мастерса» в Шанхае
Поделиться
42-я ракетка мира Себастьян Баэс проиграл датчанину Хольгеру Руне (11-е место в рейтинге) в матче 2-го круга «Мастерса» в Шанхае. Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6. Соперники провели на корте 1 час 46 минут.
Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 09:35 МСК
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Хольгер Руне
Х. Руне
Во время матча Баэс сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из шести. Руне исполнил три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 12 возможных.
В третьем круге турнира в Шанхае Хольгер Руне встретится с французом Уго Умбером, который во втором круге обыграл австралийца Джордана Томпсона (6:3, 7:6 (7:4)).
Материалы по теме
Комментарии
- 3 октября 2025
-
12:02
-
11:59
-
11:47
-
11:38
-
11:07
-
10:58
-
10:54
-
10:40
-
09:59
-
09:54
-
09:41
-
00:50
-
00:47
-
00:27
-
00:09
- 2 октября 2025
-
23:56
-
23:42
-
23:17
-
22:56
-
22:45
-
22:21
-
22:02
-
21:39
-
21:29
-
21:00
-
20:42
-
20:26
-
19:54
-
19:33
-
19:21
-
18:56
-
18:39
-
18:33
-
18:32
-
18:29