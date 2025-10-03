Скидки
Себастьян Баэс — Хольгер Руне, результат матча 3 октября, счёт 0:2, 2-й круг «Мастерс» Шанхай — 2025

Аргентинец Баэс проиграл Хольгеру Руне во втором круге «Мастерса» в Шанхае
42-я ракетка мира Себастьян Баэс проиграл датчанину Хольгеру Руне (11-е место в рейтинге) в матче 2-го круга «Мастерса» в Шанхае. Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6. Соперники провели на корте 1 час 46 минут.

Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 09:35 МСК
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Во время матча Баэс сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из шести. Руне исполнил три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 12 возможных.

В третьем круге турнира в Шанхае Хольгер Руне встретится с французом Уго Умбером, который во втором круге обыграл австралийца Джордана Томпсона (6:3, 7:6 (7:4)).

