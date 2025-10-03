Аргентинец Баэс проиграл Хольгеру Руне во втором круге «Мастерса» в Шанхае

42-я ракетка мира Себастьян Баэс проиграл датчанину Хольгеру Руне (11-е место в рейтинге) в матче 2-го круга «Мастерса» в Шанхае. Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6. Соперники провели на корте 1 час 46 минут.

Во время матча Баэс сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из шести. Руне исполнил три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 12 возможных.

В третьем круге турнира в Шанхае Хольгер Руне встретится с французом Уго Умбером, который во втором круге обыграл австралийца Джордана Томпсона (6:3, 7:6 (7:4)).