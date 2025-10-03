Скидки
Главная Теннис Новости

Уго Умбер — Джордан Томпсон, результат матча 3 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг Мастерса в Шанхае

Уго Умбер вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, победив Томпсона
Комментарии

26-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае. Во втором круге он обыграл представителя Австралии Джордана Томпсона. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 09:35 МСК
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон

Встреча теннисистов продолжалась 1 час 46 минут. За это время Умбер выполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Томпсона девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

