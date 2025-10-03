Скидки
Теннис

Франсиско Серундоло — Адриан Маннарино, результат матча 3 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг Мастерса в Шанхае

Серундоло обыграл Маннарино и вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае. Во втором круге он обыграл представителя Франции Адриана Маннарино. Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:6.

Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 09:25 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 4
         
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 23 минуты. За это время Серундоло выполнил девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Маннарино шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Новости. Теннис
