Серундоло обыграл Маннарино и вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае. Во втором круге он обыграл представителя Франции Адриана Маннарино. Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:6.

Встреча теннисистов продолжалась 2 часа 23 минуты. За это время Серундоло выполнил девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Маннарино шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.