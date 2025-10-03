Хачанов и Рублёв обыграли Павлашека/Ромболи в матче 1-го круга на «Мастерсе» в Шанхае

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв обыграли чеха Адама Павлашека и бразильца Фернандо Ромболи в матче 1-го круга «Мастерса» в Шанхае в парном разряде. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 1:0 (13:11). Соперники провели на корте 1 час 38 минут.

Во время матча Рублёв и Хачанов выполнили шесть подач навылет, не допустили ни одной двойной ошибки, а также реализовали один брейк-пойнт из восьми. Павлашек/Ромболи сделали три эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Хачанов и Рублёв встретятся со шведом Андре Горанссоном и американцем Алексом Михельсеном, обыгравшими в первом круге португальца Франсиско Кабраля и австрийца Лукаса Мидлера.