Хачанов и Рублёв обыграли Павлашека/Ромболи в матче 1-го круга на «Мастерсе» в Шанхае
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв обыграли чеха Адама Павлашека и бразильца Фернандо Ромболи в матче 1-го круга «Мастерса» в Шанхае в парном разряде. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 1:0 (13:11). Соперники провели на корте 1 час 38 минут.
Шанхай — парный разряд. 1-й круг
03 октября 2025, пятница. 10:05 МСК
Адам Павлашек
Фернандо Ромболи
А. Павлашек Ф. Ромболи
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 11
|
|2
|1 13
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Во время матча Рублёв и Хачанов выполнили шесть подач навылет, не допустили ни одной двойной ошибки, а также реализовали один брейк-пойнт из восьми. Павлашек/Ромболи сделали три эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из 10.
В следующем круге Хачанов и Рублёв встретятся со шведом Андре Горанссоном и американцем Алексом Михельсеном, обыгравшими в первом круге португальца Франсиско Кабраля и австрийца Лукаса Мидлера.
