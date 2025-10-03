Британка Сонай Картал проиграла Линде Носковой в четвертьфинале турнира в Пекине

Британская теннисистка Сонай Картал (81-я ракетка мира) проиграла чешке Линде Носковой (27-я ракетка мира) в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Китая. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6. Соперницы провели на корте 1 час 10 минут.

В ходе встречи Картал сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из двух. Линда Носкова выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале Носкова встретится с победительницей матча между американкой Эммой Наварро и другой представительницей США Джессикой Пегулой. Это станет первым полуфиналом WTA-1000 для 20-летней Носковой.