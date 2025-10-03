Скидки
Теннис

Сонай Картал — Линда Носкова, результат матча 3 октября 2025, счет 0:2, WTA 1000, Пекин

Британка Сонай Картал проиграла Линде Носковой в четвертьфинале турнира в Пекине


Британская теннисистка Сонай Картал (81-я ракетка мира) проиграла чешке Линде Носковой (27-я ракетка мира) в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Китая. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6. Соперницы провели на корте 1 час 10 минут.

Пекин (ж). 1/4 финала
03 октября 2025, пятница. 10:10 МСК
Сонай Картал
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

В ходе встречи Картал сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из двух. Линда Носкова выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале Носкова встретится с победительницей матча между американкой Эммой Наварро и другой представительницей США Джессикой Пегулой. Это станет первым полуфиналом WTA-1000 для 20-летней Носковой.

