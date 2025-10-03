Скидки
20-летняя Линда Носкова впервые сыграет в полуфинале турнира WTA-1000

20-летняя Линда Носкова впервые сыграет в полуфинале турнира WTA-1000


27-я ракетка мира представительница Чехии Линда Носкова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000. Сегодня, 3 октября, теннисистка обыграла британскую теннисистку Сонай Картал в полуфинале «тысячника» в Пекине (Китай).

Пекин (ж). 1/4 финала
03 октября 2025, пятница. 10:10 МСК
Сонай Картал
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

В полуфинале Носкова встретится с победительницей матча между американкой Эммой Наварро и другой представительницей США, Джессикой Пегулой. Это будет первый полуфинал WTA-1000 для 20-летней Носковой.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем соревнований является американка Кори Гауфф.


