20-летняя Линда Носкова впервые сыграет в полуфинале турнира WTA-1000

27-я ракетка мира представительница Чехии Линда Носкова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000. Сегодня, 3 октября, теннисистка обыграла британскую теннисистку Сонай Картал в полуфинале «тысячника» в Пекине (Китай).

В полуфинале Носкова встретится с победительницей матча между американкой Эммой Наварро и другой представительницей США, Джессикой Пегулой. Это будет первый полуфинал WTA-1000 для 20-летней Носковой.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем соревнований является американка Кори Гауфф.