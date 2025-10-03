«Благодарен жизни за это». Бублик — о карьере теннисиста

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, как ему удалось построить профессиональную карьеру в теннисе.

«Я благодарен жизни за это. Это случайность, стечение обстоятельств. Наверное, это сильная эмоция. Я настолько грезил тем, что хочу стать теннисистом! Помню, мне было лет 12–13. Мы сидели в Гатчине в нашей квартире. По телевизору какой-то шаман рассказывал о каких-то практиках — в общем, о том, что наши линии на руках и длина пальцев определяют путь человека. Что-то такое: если у тебя какой-то палец длиннее другого, то ты будешь успешен в своем деле. Так мы верили! Настолько сильно мы этого хотели!» — сказал Бублик в интервью «ЧТИВО».