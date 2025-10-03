Скидки
Бублик: отец говорил, что в теории можно обыграть любого. Это факт

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о поддержке родителей в начале профессиональной карьеры.

— Мама очень сильно верила в меня, отец в меня верил. Это были какие-то мечты. Я засыпал и просыпался с одной мыслью. Лет в 16–17 меня спрашивали: «Что ты будешь делать, когда не заиграешь?» Обычно так вопрос ставится. Я говорю: «Я за­играю!» Понятно, надо мной смеялись. Но я не сомневался. С этого всё начинается. Главное — верить и не сомневаться.

— Как твой отец, который был теннисист-­любитель, начал тебя тренировать? Как он разглядел в тебе потенциал? Он же в этом не разбирался.
— Мы сидели, и отец, условно, говорил: «Если ты будешь играть туда-то или туда-то, ты выиграешь матч. Если будешь выигрывать матч — ты выиграешь турнир». И так далее. Всё. Если упрощать, он говорил, что в теории можно обыграть любого. Это факт, — сказал Бублик в интервью журналу «ЧТИВО».

