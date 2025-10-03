Томаш Махач победил Маттию Беллуччи в матче за выход в третий круг «Мастерса» в Шанхае
Поделиться
23-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае. Во втором круге он обыграл представителя Италии Маттию Беллуччи. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 11:40 МСК
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Томаш Махач
Т. Махач
Встреча теннисистов продолжалась 1 час 48 минут. За это время Махач выполнил девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Беллуччи восемь эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.
Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 октября 2025
-
15:16
-
15:08
-
14:59
-
14:49
-
14:32
-
14:23
-
14:14
-
13:45
-
13:39
-
12:58
-
12:41
-
12:15
-
12:02
-
11:59
-
11:47
-
11:38
-
11:07
-
10:58
-
10:54
-
10:40
-
09:59
-
09:54
-
09:41
-
00:50
-
00:47
-
00:27
-
00:09
- 2 октября 2025
-
23:56
-
23:42
-
23:17
-
22:56
-
22:45
-
22:21
-
22:02
-
21:39