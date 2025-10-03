Скидки
Главная Теннис Новости

Томаш Махач — Маттия Беллуччи, результат матча 3 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг Мастерса в Шанхае

Томаш Махач победил Маттию Беллуччи в матче за выход в третий круг «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

23-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае. Во втором круге он обыграл представителя Италии Маттию Беллуччи. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 11:40 МСК
Маттия Беллуччи
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Встреча теннисистов продолжалась 1 час 48 минут. За это время Махач выполнил девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Беллуччи восемь эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

