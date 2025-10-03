Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Де Минор положительно оценил свой прогресс за пять лет игры в теннис

Де Минор положительно оценил свой прогресс за пять лет игры в теннис
Комментарии

Австралийский теннисист Алекс де Минор положительно оценил свой прогресс за пятилетний срок выступлений.

— В 2020 году ты говорил, что люди не знали, что ты хорош, что у тебя есть способности, оружие против топовых игроков. Что ты об этом думаешь сейчас?
—Думаю, что я хорошо поработал, чтобы стать лучше, пахал над теми аспектами своей игры, которые мне нужно было улучшать. Против топовых игроков нужно серьёзное оружие, и я развил свою игру, чтобы быть в состоянии наносить топам урон. Думаю, я приблизился к этому, и теперь нужно сделать следующий шаг. Надеюсь, что получится их обыгрывать, я приложу все усилия, и в следующий раз у меня обязательно получится, — сказал де Минор в интервью «БОЛЬШЕ!».

Материалы по теме
Журналист объяснил, почему де Минор выиграл у Синнера всего два сета за 11 очных матчей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android