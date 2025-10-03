Де Минор положительно оценил свой прогресс за пять лет игры в теннис

Австралийский теннисист Алекс де Минор положительно оценил свой прогресс за пятилетний срок выступлений.

— В 2020 году ты говорил, что люди не знали, что ты хорош, что у тебя есть способности, оружие против топовых игроков. Что ты об этом думаешь сейчас?

—Думаю, что я хорошо поработал, чтобы стать лучше, пахал над теми аспектами своей игры, которые мне нужно было улучшать. Против топовых игроков нужно серьёзное оружие, и я развил свою игру, чтобы быть в состоянии наносить топам урон. Думаю, я приблизился к этому, и теперь нужно сделать следующий шаг. Надеюсь, что получится их обыгрывать, я приложу все усилия, и в следующий раз у меня обязательно получится, — сказал де Минор в интервью «БОЛЬШЕ!».