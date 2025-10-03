Де Минор рассказал, на какую причёску бы решился ради титула на турнире «Большого шлема»

Австралийский теннисист Алекс де Минор (седьмая ракетка мира) поделился, какую причёску был бы готов сделать, если бы она обеспечила ему титул на турнире «Большого шлема».

— Какую безумную стрижку можно сделать сегодня, если она гарантирует победу на турнире «Большого шлема»?

— Да что угодно бы сделал ради «Большого шлема». Я бы побрился налысо без проблем, но когда-то, когда мне было лет 10-12, я носил очень короткую стрижку, потому что мне реально очень нравился Николай Давыденко (российский теннисист, бывшая третья ракетка мира. — Прим. «Чемпионата»). Я ничего не могу с этим сделать, — сказал де Минор в интервью «БОЛЬШЕ!».

26-летний де Минор является победителем 11 турниров ATP, он выходил в четвертьфиналы всех турниров «Большого шлема».