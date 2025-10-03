Скидки
«Знаете, как в кино». Бублик вспомнил забавный момент из прошлого

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, как на старте карьеры понял, что может добиться высоких результатов в теннисе.

«Как-то так сложилось, что я видел какие-­то вещи, которые не видит никто на корте. Потом я начал понимать, что вроде неплох. Но при этом даже в этот момент, я был 200–300-й в мире, я думал: «Да это ж фигня какая-­то! Надо выше!» А как выше-то?

Я сидел на турнире в Италии, играл квалификацию. Это был турнир категории Challenger 80. Ну, это почти дно. Challenger 75 — это последний, дальше уже Futures. А в Futures даже вы можете по­ехать сыграть, без проблем. Challenger 80 — это чуть выше уровня любителя.

И вот я сижу, смотрю, как играет парень, типа 130-й в мире. Мне лет 17–18. Я разговариваю со старшими товарищами ­— им по 25. Я говорю: «Пацаны, он же здесь справа не очень играет и вот здесь он недорабатывает». Они на меня посмотрели: «Ты типа в себе? Этот тип 130-й в мире, ты вообще кто?» Я отвечаю: «Да я-то никто, но видно же, что он не будет играть хорошо». Тогда мне сказали: «Да нет, это невозможно, ты никогда таким не станешь!»

Знаете, как в кино. Я посмеялся. Да ну в зад­ницу, конечно, стану! И через год я уже стоял в сотне. То есть примерно на таком вайбе, без сомнений и лишних мыслей. Я просто верил. И вот так, шаг за шагом, туда шёл», — сказал Бублик в интервью журналу «ЧТИВО».

