Теннис

«Мне больше нравится быть в тени». Медведев — о повышенном внимании фанатов

Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к повышенному вниманию со стороны болельщиков на турнирах.

Ранее в соцсетях появились кадры, где Медведев находится вокруг большой толпы после тренировки перед турниром в Шанхае.

— Мы были сегодня на твоей тренировке. Я видела нечто подобное в прошлом году, но каждый раз, когда с этим сталкиваешься, с ума сходишь. Я никогда не испытывала такое, когда каждый хочет оторвать от тебя кусочек. Было ли в моменте страшно?
— Страшно — наверное, нет. Это чувство необычное. Если быть честным, я бы, наверное, сказал, что мне больше нравится быть в тени всегда, поэтому, когда я еду в город, в основном ношу кепку, а если кепки не хватает — почему-то в Нью-Йорке люди сильнее узнают — то ещё очки добавляются. Прикольно, что люди так любят теннис, поддерживают. В прошлом году, по-моему, было даже больше народу. Сейчас похуже играем, может, чуть меньше ажиотажа (улыбается), — сказал Медведев в интервью «БОЛЬШЕ!».

