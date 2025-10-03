Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик — о Кирьосе: в разде­валке относимся к ним как к персонажам, не как к спортсменам

Бублик — о Кирьосе: в разде­валке относимся к ним как к персонажам, не как к спортсменам
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о выборе спортсменов между результатом и шоу. В пример он привёл финалиста Уимблдона-2022 австралийского теннисиста Ника Кирьоса.

«Есть пример. Ник Кирьос. Какой-то отрезок своей карьеры он играл хорошо. Потом начал скандалить с судьями, показывать всем задницу. Начал рекламировать разные платформы нехорошие. И всё. Стал селебом, но перестал быть игроком. То есть в разде­валке мы относимся к ним как к персонажам, не как к спортсменам», — сказал Бублик в интервью журналу «ЧТИВО».

Бублик выступает на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Тысячник» проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Материалы по теме
Бублик победил обидчика Рублёва в финале. Обошёл Медведева и побил свой рекорд в рейтинге
Бублик победил обидчика Рублёва в финале. Обошёл Медведева и побил свой рекорд в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android