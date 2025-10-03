Бублик — о Кирьосе: в разде­валке относимся к ним как к персонажам, не как к спортсменам

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о выборе спортсменов между результатом и шоу. В пример он привёл финалиста Уимблдона-2022 австралийского теннисиста Ника Кирьоса.

«Есть пример. Ник Кирьос. Какой-то отрезок своей карьеры он играл хорошо. Потом начал скандалить с судьями, показывать всем задницу. Начал рекламировать разные платформы нехорошие. И всё. Стал селебом, но перестал быть игроком. То есть в разде­валке мы относимся к ним как к персонажам, не как к спортсменам», — сказал Бублик в интервью журналу «ЧТИВО».

Бублик выступает на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Тысячник» проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.