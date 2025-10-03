«Подводят мозги». Даниил Медведев — о причинах неудач в сезоне

Российский теннисист (третья ракетка страны) Даниил Медведев рассказал, какой фактор считает причиной ряда неудачных выступлений в сезоне.

— Почему именно в этом году тело пока тебя подводит?

— Это, скорее всего, подводят мозги. По каким вопросам — другой вопрос, я не уверен, ищу их, но уже всё ближе и ближе к ответу. Играю получше. Получается, я недостаточно готов выигрывать на данный момент.

То, что произошло с Тьеном, — тяжёлый физически был матч, было очень влажно, ему тоже было тяжело. Думаю, в финале он себя тоже физически не очень чувствовал. Произошло что-то и от меня, и не от меня зависящее, что показало: «Сегодня ты опять не выиграешь». Меня сильно свело, и, когда я уже на матч подавал на 5:3, надо было собрать последние силы, а их уже почти не было. На 5:4 меня уже всего скрутило. К этому я уже отношусь с улыбкой, считаю, что только так это и можно пройти: вот такой год тяжёлый, при этом всё равно были и хорошие моменты, и нужно попробовать его завершить на хорошей ноте и начать всё заново, — сказал Медведев в интервью «БОЛЬШЕ!».