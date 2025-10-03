Скидки
Медведев рассказал, как произошёл разрыв с тренером Жилем Сервара

Российский теннисист Даниил Медведев (18-я ракетка мира) поделился, в чём заключалась причина его расставания с тренером Жилем Сервара, под руководством которого Медведев тренировался с 2017 года. В августе 2025 года они прекратили сотрудничество.

– В Мадриде ты сказал, что для расставания с Жилем нужно либо выпасть из топ-20, либо ощутить панику. Ты пока ещё в двадцатке. Паникуешь сейчас? Из-за этого вы всё-таки расстались?
– Было, да. Сейчас чуть меньше. Когда люди расходятся, это никогда не бывает по одной причине, их должно быть много. Результаты были неудовлетворительные, я чувствовал себя на корте недостаточно хорошо. К тому же мне 29 лет, и всегда было интересно попробовать что-то новое. Это был идеальный момент.

Это произошло почти сразу после US Open. Мы хорошо поговорили. Он был согласен, и мы закончили на хорошей ноте. Желаем друг другу только удачи.

Паника действительно была. И она, конечно, всё ещё есть, потому что я не там, где хотел бы быть. Но в Пекине было круто: я провёл три отличные игры, а в четвёртой подавал на матч. То есть я мог выиграть в двух сетах. Попробую продолжать в том же духе, – сказал Медведев в интервью «БОЛЬШЕ!».

