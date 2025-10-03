Пегула обыграла Наварро и стала последней полуфиналисткой турнира в Пекине

Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла соотечественницу Эмму Наварро в четвертьфинале открытого чемпионата Китая и стала последней полуфиналисткой турнира. Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:1. Соперницы провели на корте 2 часа 7 минут.
Во время мачта Наварро сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из 10 возможных. Пегула совершила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из 13 возможных.
В полуфинале Открытого чемпионата Китая Джессика Пегула сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой, для которой это будет первый полуфинальный матч турнира WTA-1000. Также в 1/2 финала турнира встретятся американки Аманда Анисимова и Кори Гауфф.
