Теннис

Эмма Наварро — Джессика Пегула, результат матча 3 октября 2025, счёт 1:2, турнир WTA-1000, Пекин

Пегула обыграла Наварро и стала последней полуфиналисткой турнира в Пекине
Комментарии

Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла соотечественницу Эмму Наварро в четвертьфинале открытого чемпионата Китая и стала последней полуфиналисткой турнира. Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:1. Соперницы провели на корте 2 часа 7 минут.

Пекин (ж). 1/4 финала
03 октября 2025, пятница. 13:10 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 1
6 2 		6 6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Во время мачта Наварро сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из 10 возможных. Пегула совершила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из 13 возможных.

В полуфинале Открытого чемпионата Китая Джессика Пегула сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой, для которой это будет первый полуфинальный матч турнира WTA-1000. Также в 1/2 финала турнира встретятся американки Аманда Анисимова и Кори Гауфф.

