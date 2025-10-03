Скидки
Теннис

Новак Джокович — Марин Чилич, результат матча 3 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг Мастерса в Шанхае

Новак Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, обыграв Марина Чилича
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В стартовом для себя матче он обыграл чемпиона US Open — 2014, бывшую третью ракетку мира хорватского теннисиста Марина Чилича. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 13:40 МСК
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Встреча теннисистов продолжалась 1 час 50 минут. За это время Джокович выполнил девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету Чилича шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Новости. Теннис
