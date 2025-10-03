Новак Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, обыграв Марина Чилича

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В стартовом для себя матче он обыграл чемпиона US Open — 2014, бывшую третью ракетку мира хорватского теннисиста Марина Чилича. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

Встреча теннисистов продолжалась 1 час 50 минут. За это время Джокович выполнил девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету Чилича шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.