Грикспор обыграл Бруксби в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае
Поделиться
31-я ракетка мира голландский теннисист Таллон Грикспор вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае. В поединке второго круга он встречался с представителем США, занимающим 57-е место в мировом рейтинге, Дженсоном Бруксби. Матч завершился со счётом 6:1, 1:6, 6:1 в пользу Грикспора.
Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 13:45 МСК
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|1
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Встреча теннисистов продолжалась 1 час 46 минут. За это время Грикспор выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Бруксби ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 октября 2025
-
16:44
-
16:25
-
16:23
-
16:07
-
15:51
-
15:49
-
15:35
-
15:30
-
15:16
-
15:08
-
14:59
-
14:49
-
14:32
-
14:23
-
14:14
-
13:45
-
13:39
-
12:58
-
12:41
-
12:15
-
12:02
-
11:59
-
11:47
-
11:38
-
11:07
-
10:58
-
10:54
-
10:40
-
09:59
-
09:54
-
09:41
-
00:50
-
00:47
-
00:27
-
00:09