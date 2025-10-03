Скидки
Таллон Грикспор — Дженсон Бруксби, результат матча 3 октября 2025, счет 2:1, 2-й круг Мастерса в Шанхае

Грикспор обыграл Бруксби в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае
31-я ракетка мира голландский теннисист Таллон Грикспор вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае. В поединке второго круга он встречался с представителем США, занимающим 57-е место в мировом рейтинге, Дженсоном Бруксби. Матч завершился со счётом 6:1, 1:6, 6:1 в пользу Грикспора.

Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 13:45 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
1 		6 1
         
Дженсон Бруксби
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

Встреча теннисистов продолжалась 1 час 46 минут. За это время Грикспор выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Бруксби ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

