Грикспор обыграл Бруксби в матче второго круга «Мастерса» в Шанхае

31-я ракетка мира голландский теннисист Таллон Грикспор вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае. В поединке второго круга он встречался с представителем США, занимающим 57-е место в мировом рейтинге, Дженсоном Бруксби. Матч завершился со счётом 6:1, 1:6, 6:1 в пользу Грикспора.

Встреча теннисистов продолжалась 1 час 46 минут. За это время Грикспор выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Бруксби ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.