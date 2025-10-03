Скидки
Определились все полуфиналистки турнира WTA-1000 в Пекине

Определились все полуфиналистки турнира WTA-1000 в Пекине
В пятницу, 3 октября, в Пекине (Китай) прошёл очередной игровой день турнира категории WTA-1000. Завершились все матчи четвертьфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами полуфиналисток соревнования.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Полуфиналы:

  • Джессика Пегула (США) — Линда Носкова (Чехия);
  • Кори Гауфф (США) — Аманда Анисимова (США).

Полуфинальные матчи турнира запланированы на субботу, 4 октября.

Действующей чемпионкой турнира является представительница США Кори Гауфф, на данный момент занимающая третью строчку мирового рейтинга. В прошлогоднем финале она обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову.

