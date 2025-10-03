Скидки
Александр Бублик — Валентен Вашеро, результат матча 3 октября 2025, счёт 1:2, второй круг Мастерса в Шанхае

Александр Бублик неожиданно проиграл во втором круге «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае. В матче второго раунда он проиграл 202-й ракетке мира представителю Монако Валентену Вашеро. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 14:15 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Валентен Вашеро
Монако
Валентен Вашеро
В. Вашеро

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Бублик выполнил 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Вашеро 11 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

