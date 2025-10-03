Александр Бублик неожиданно проиграл во втором круге «Мастерса» в Шанхае
16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае. В матче второго раунда он проиграл 202-й ракетке мира представителю Монако Валентену Вашеро. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 4:6.
Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 14:15 МСК
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
Валентен Вашеро
В. Вашеро
Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Бублик выполнил 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Вашеро 11 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
