Александр Бублик неожиданно проиграл во втором круге «Мастерса» в Шанхае

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае. В матче второго раунда он проиграл 202-й ракетке мира представителю Монако Валентену Вашеро. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Бублик выполнил 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Вашеро 11 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.