Флавио Коболли не смог выйти в третий круг Шанхая, проиграв Мунару
25-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В поединке второго раунда он проиграл испанцу Хауме Мунару. Встреча завершилась со счётом 5:7, 1:6.
Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 13:55 МСК
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Коболли выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал единственный брейк-пойнт. На счету испанца один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Комментарии
