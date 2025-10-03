Скидки
Флавио Коболли — Хауме Мунар, результат матча 3 октября 2025, счет 0:2, 2-й круг Мастерса в Шанхае

Флавио Коболли не смог выйти в третий круг Шанхая, проиграв Мунару
Комментарии

25-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В поединке второго раунда он проиграл испанцу Хауме Мунару. Встреча завершилась со счётом 5:7, 1:6.

Шанхай. 2-й круг
03 октября 2025, пятница. 13:55 МСК
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Коболли выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал единственный брейк-пойнт. На счету испанца один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

