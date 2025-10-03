Флавио Коболли не смог выйти в третий круг Шанхая, проиграв Мунару

25-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В поединке второго раунда он проиграл испанцу Хауме Мунару. Встреча завершилась со счётом 5:7, 1:6.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Коболли выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал единственный брейк-пойнт. На счету испанца один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.